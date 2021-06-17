Ayşegül Yıldız'dan yatak pozu

Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla gündem oldu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Yıldız, bu defa da Instagram hesabından paylaştığı 'Günaydın' pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

YASTIK SAVAŞI

Ünlü isim, ardından İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Elif Ada ile yastık savaşı yaparken çekilen görüntüleri paylaştı. Anne-kızın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

"HİÇ AŞIK OLMADIM"

Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" ve "Kaç kere aşık oldunuz?" sorularına verdiği yanıtlarla gündeme gemişti. Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım." şeklinde dikkat çeken bir itirafa imza atmıştı.