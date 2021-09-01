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    Ayşegül Yıldız'dan yaza veda pozları

    Ayşegül Yıldız yaza veda pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 12:11
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    Ayşegül Yıldız'dan yaza veda pozları

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabını aktif kulanan ünlü isimlerden. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız yazı Bodrum'da geçirdi.

    "MAŞALLAH DEYİN"

    Yazın bitmesiyle Bodrum'dan dönecek olan Yıldız tatile doyamadı. Bodrum'dan kopamayan Ayşegül Yıldız "Maşallah deyin. Sezonu kaparken" notuyla tatil pozlarını paylaştı. Mayolu pozlarını üst üste paylaşan Yıldız hayranlarının da dikkatini çekti.

    EKRANDA OLACAK

    Ayşegül geçtiğimiz günlerde, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" demişti.

    Ayşegül Yıldız dan yaza veda pozları #1Ayşegül Yıldız dan yaza veda pozları #2Ayşegül Yıldız dan yaza veda pozları #3

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