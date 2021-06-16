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    Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı

    "Ferhunde Hanımlar" dizisinde canlandırdığı 'Meftune' karakteriyle ünlenen usta tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu'ndan üzücü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:42
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    Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı

    ‘Menajerimi Ara' dizisinde rol alan deneyimli 65 yaşındaki oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi.

    AYAĞI KIRILDI

    Şamlıoğlu, yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayağı alçıya alındı.

    SETE ARA VERDİ

    Çekimlere ara veren oyuncu, evinde dinlenmeye çekildi. Bir süre dizide yer almayacak olan sanatçı, oyunculuk kariyerinde yaşadığı ikinci set kazası olduğunu söyledi.

    Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı #1

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