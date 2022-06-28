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    Aysun Kayacı'nın son hali

    Aysun Kayacı, Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:24
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    Aysun Kayacı'nın son hali

    Ünlü oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşmiş ve ortalıktan kaybolmuştu.

    Yıllardır ortalıkta gözükmeyen Kayacı, Dubai'de görüntülendi.

    Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken objektiflere takıldı.

    Tanınmaz halde

    Yıllar içinde değişen Aysun Kayacı, zayıflığıyla dikkatlerden kaçmadı. Yüzü oldukça ince görülen ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Kayacı'yı görenler, ilk bakışta tanımakta zorlandı.

    Aysun Kayacı nın son hali #1

    "Benim oyumla çobanın oyu mu bir mi?"

    Aysun Kayacı, oyunculuk performanslarının yanı sıra 20 yaşındayken bir programda "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" demiş ve yıllarca gündemden düşmemişti. Geçtiğimiz sene bu sözleri hakkında açıklama yapan Kayacı, "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim." demişti.

    Aysun Kayacı nın son hali #2

     

    Aysun Kayacı nın son hali #3

    Aysun Kayacı nın son hali #4

     

    Aysun Kayacı nın son hali #5


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