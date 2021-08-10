Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız fenalaştı

Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan baygınlık geçirdi.

Cemre Baysel ile başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisinin yakışıklı Bora'sı 23 yaşındaki ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, ününe ün katmaya devam ediyor.

AYTAÇ HEYECANI

Aytaç, önceki gün dizi çekimleri için gittiği yerde hayranlarıyla bir araya geldi. Aytaç Şaşmaz’ın hayranı olan bir genç kız, oyuncuyu karşısında görünce heyecandan fenalaştı. Nefes almakta zorluk geçen genç kız için ambulans çağırıldı.

İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ağabeyinin her zaman yanında olduğunu belirten Şaşmaz, "Bana bu yolda her zaman destek verdi." dedi.

Aytaç Şaşamaz'ı karşısında gören genç kız fenalaştı VİDEO