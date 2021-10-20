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Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den siyah-beyaz fotoğraflar

Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den siyah-beyaz fotoğraflar

Kısa bir süre önce aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in birlikteliği tam gaz devam ediyor.