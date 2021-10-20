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- Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den siyah-beyaz fotoğraflar
Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den siyah-beyaz fotoğraflar
Kısa bir süre önce aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in birlikteliği tam gaz devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 14:07
'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve setteki arkadaşlıkları aşka dönüşen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni pozlar geldi. İkili, deniz kenarında çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınladı.
Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in karelerine; birçok ünlü isim de yorum yaptı.
"İYİ Kİ"
Öte yandan Aytaç Şaşmaz ile rol arkadaşı Cemre Baysel, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti. Şaşmaz, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.