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    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı

    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrılır ayrılmaz Instagram'dan birbirilerini takipten çıktılar.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 07:28
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    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı

    Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi yaz dizisinde başlayan aşk hüsranla bitti.

    Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen her defasında birbirlerine aşk dolu paylaşımlar yapan çift ayrıldı.

    Sebebi belli değil

    Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin neden ayrıldığı merak edilirken ortaya çeşitli dedikodular atıldı.

    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı #1

    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı #2


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