Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrılır ayrılmaz Instagram'dan birbirilerini takipten çıktılar.

Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi yaz dizisinde başlayan aşk hüsranla bitti.

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen her defasında birbirlerine aşk dolu paylaşımlar yapan çift ayrıldı.

Sebebi belli değil

Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin neden ayrıldığı merak edilirken ortaya çeşitli dedikodular atıldı.