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    Ayten Erman hayatını kaybetti

    Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 07:38
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    Ayten Erman hayatını kaybetti

    Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki Ayten Erman'ın hayatını kaybetti.

    AYŞEN GRUDA'NIN KARDEŞİ

    Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

    Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır.

    Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

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