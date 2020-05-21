Dolar
6.7901
-0.0265%
Euro
7.4468
-0.1274%
Altın
1735.5
-0.7128%
Borsa
102713.88
0.5446%
G. Altın
379.349
-0.6159%
Bitcoin
64519.24
-1.4609%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Azeri kızı Günel'in son hali

    Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Günel, şimdi de sarışın oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2020 - 10:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azeri kızı Günel'in son hali

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

    SARIŞIN OLDU

    Estetikle sürekli değişime uğrayan Günel, artık bambaşka biri oldu. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, simsiyah saçları ve gür kaşlı hali ile dikkat çeken Günel, artık sarışın.

    BENİ BÖYLE SEVİN

    Günel, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Kimseye fikir sormadım. Beni böyle sevin"

    Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı.

    Görüş Bildir