Azeri kızı Günel'in son hali

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Günel, şimdi de sarışın oldu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

SARIŞIN OLDU

Estetikle sürekli değişime uğrayan Günel, artık bambaşka biri oldu. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, simsiyah saçları ve gür kaşlı hali ile dikkat çeken Günel, artık sarışın.

BENİ BÖYLE SEVİN

Günel, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Kimseye fikir sormadım. Beni böyle sevin"

Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı.