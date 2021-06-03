Azra Akın, pandemi döneminde de kazandı

Uzun zamandır bir projede yer almayan Azra Akın, reklam anlaşmalarından kazanmaya devam ediyor.

Eski Dünya Güzeli Azra Akın, pandeminin en kârlı ismi oldu.

MARKALAR AZRA'NIN PEŞİNDE

Geçen sene hem güzellik hem de bebek markasının yüzü olan Akın, yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Ünlü manken, bir temizlik markasının yeni yüzü oldu.

Pandemide durağanlaşan sektörde reklamlarla kazanç sağlayan Akın, uzun bir süredir projede yer almıyor.