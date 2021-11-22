Azra Akın'ın oğlu Demir üç yaşına bastı

2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam tercih eden 2002 Miss World güzeli Azra Akın'ın oğlu, üç yaşına girdi.

İş insanı Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın, oğlu üç yaşına bastı.

PARTİ VERDİ

Tescilli güzel, Demir adını verdiği çocuğunun yeni yaşı için bir parti düzenledi. Partiden bir kareyi Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmeyen Akın, eşi ve oğluyla verdiği pozu yayınladı.

"CANIMIZ"

39 yaşındaki Akın paylaşımına; "Canımız, oğlumuz üç yaşında" notunu düştü. Instagram'da 732 bin takipçisi olan Akın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.