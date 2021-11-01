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Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada'nın eğlenceli kareleri

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada'nın eğlenceli kareleri

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakteriyle başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte minik Ada ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgi dolu halleri...