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- Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada'nın eğlenceli kareleri
Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada'nın eğlenceli kareleri
Üç Kuruş dizisinde Kartal karakteriyle başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte minik Ada ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgi dolu halleri...
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 17:10
Üç Kuruş dizisiyle seyirci karşısına çıkan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde yıldızı parlayanlardan...
Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında.
Kartal karakteriyle dikkatleri çeken Kaygılaroğlu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
BABA KIZ POZLARI
Takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağan Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor.
2014 yılında evlenen ve 2019'da boşanan Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı.
Kaygılaroğlu için hayranları “Sen gerçekten mükemmel bir babasın” şeklinde yorumları zaman zaman sosyal medya gündemine taşıyor.
İşte baba-kız hallerinden eğlenceli kareler...