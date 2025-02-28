Babalık davası sonuçlanan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Son yaptığı paylaşım şaşırttı

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Sosyetenin çapkın isimlerinden Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını ve 4 yaşında ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D.’nin açtığı ‘babalık’ davasında karar açıklandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti

Dava sürecinde herhangi bir açıklama yapmayan Hacı Sabancı, kararın ardından da sessizliğini korumaya devam etti.

HAMBURGER PAYLAŞTI

Bu süreçte zaman zaman Instagram hesabından ailesiyle pozlarını yayınlayan Sabancı, son olarak da yediği hamburgeri paylaşarak kafa karıştırdı.

2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve Arzu Alara adında bir kızı olan Nazlı Sabancı, kararın ardından sosyal medya hesabından eşinin soyadını silmiş kısa süre içinde de geri eklemişti.