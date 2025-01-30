Babası Ferdi Tayfur ile bu yüzden mahkemelik olmuştu! Tuğçe Tayfur kepenk indirdi

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayata gözlerini kapatmıştı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak geçtiğimiz günlerde ilk paylaşımı yapmış ve 'babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.' ifadelerini kullanmıştı.

BOŞANACAK İDDİASI

Babasının son günlerinde soyadı krizi yaşayan ve mahkemelik olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapattı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe'nin dükkanlarını neden kapattığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olduğu bilinen Tuğçe Tayfur'un boşanma iddiaları da yine gündeme geldi.

TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASINI İSTEMEMİŞTİ

Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur arasında başlayan soyadı krizi mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.