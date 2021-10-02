Babasını kaybeden Boran Kuzum'dan duygusal paylaşım

Babasını kaybeden Boran Kuzum doğum günü için yaptığı paylaşıma, "Ben onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum. Yaşattıklarından minnettarım" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Boran Kuzum, dün doğum gününü kutladı.

Vatanım Sensin dizisi ile tanınan ve Miray Daner ile adı sık sık aşk iddialarına karışan Kuzum, 28 yaşına bastı.

Doğum gününü dostları ile kutlayan Kuzum, babasını ise unutmadı.

Oyuncu babasının kaybı ve doğum gününe ilişkin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

BORAN KUZUM'DAN BABASINA TEŞEKKÜR

Boran Kuzum yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Hepinize çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Ben de onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum.

Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için... Yaşadıklarımdan ve yaşattıklarından minnettarım. Sana teşekkür ederim.

"Size de zor zamanımda güç verdiğiniz ve sevginizi esirgemediğiniz için binlerce teşekkür. Siz de sevgiyle kalın..."