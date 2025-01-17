Babasının cenazesinde küfür etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım geldi

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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, aile bireyleriyle küfürlü tartışma yaşamıştı.

Tuğçe Tayfur, günler süren sessizliğini bozdu. Tayfur, babası Ferdi Tayfur'la çekildiği küçüklük fotoğrafını paylaşarak babasıyla vedalaştığını söyledi. Tayfur şu ifadeleri kullandı:

"KRALDI BENİM BABAM"

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil 'kral’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi. 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi.

"BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ"

O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"