Bade İşçil: Aşı yaptıracağım

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Bade İşçil'den aşı açıklaması geldi.

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"YAPTIR DERLERSE YAPTIRACAĞIM"

Oyuncu, tartışmaya neden olan ithal aşıyla ilgili olarak sağlıkçılara güvendiğini söyleyip, "Bizim sağlıkçılarımız ne diyorsa onlardan daha iyi bilemeyiz, ne yap derlerse yapacağız. Sonuçta dünyanın ortak dili İngilizce değil mi? Ne yaptıracaklarsa yapacağız.

"BİZİM İŞİMİZDE MASKE YOK"

Temassız kalabildiğince kendimi korumaya çalışacağım, risk almamayı tercih ederim. Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum, bir de bizim işimizde maske de yok öyle bir çekim şansımız da olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır." dedi.

"EVDEYİZ"

Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil, "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum." diye konuştu.