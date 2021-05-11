Bade İşçil: Biz şampanyalarla yıkanıyoruz

Önceki açıklamasında yanlış anlaşıldığını düşünen Bade İşçil, maddi durumuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. İşçil, ünlü isimlerin koronavirüs pandemisi döneminde tuzu kuru bir hayat yaşadığının sanılmasına ironi yaparak tepki gösterdi.

37 yaşındaki Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde söylediği; "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık" sözlerinin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.

"YÜZLERCE EVİM YOK"

İşçil, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin.

Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullandı.

Oyuncu, ünlü isimlerin bu dönemde ‘tuzu kuru’ bir hayat yaşadığı sanıldığı eleştirilerine ise ironi yaparak; “Tabii biz şampanyalarla yıkanıyoruz, hiç öyle bir sevdam olmadı" yanıtın verdi.