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    Bade İşçil, dönmeye hazırlanıyor

    Uzun süredir setlerden uzak olan oyuncu Bade İşçil'den müjdeli haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 10:08
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    Bade İşçil, dönmeye hazırlanıyor

    Pandemi döneminde evinden çıkmayan Bade İşçil, koronavirüs aşısını yaptırdı. İçinin artık biraz rahatladığını söyleyen İşçil, gönül rahatlığıyla alışverişe çıktı.

    "GELEN TEKLİFLER"

    Yeni sezonda ekranlarda olmak isteyen oyuncu, "Gelen teklifler var. Şu sıralar bol bol senaryo okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

    Oyuncu en son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol almıştı.

    Bade İşçil, dönmeye hazırlanıyor #1

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