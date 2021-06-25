Bade İşçil, dönmeye hazırlanıyor

Uzun süredir setlerden uzak olan oyuncu Bade İşçil'den müjdeli haber geldi.

Pandemi döneminde evinden çıkmayan Bade İşçil, koronavirüs aşısını yaptırdı. İçinin artık biraz rahatladığını söyleyen İşçil, gönül rahatlığıyla alışverişe çıktı.

"GELEN TEKLİFLER"

Yeni sezonda ekranlarda olmak isteyen oyuncu, "Gelen teklifler var. Şu sıralar bol bol senaryo okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Oyuncu en son 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol almıştı.