Bade İşçil: Elimi bile süremiyorum

Hayvanseverliğiyle bilinen oyuncu Bade İşçil, kürke elini bile süremediğini söyledi.

Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Koronavirüs nedeniyle çalışmaya cesaret edemediğini söyleyen Bade İşçil, pandemi döneminde mümkün oldukça dışarı bile çıkmadığını söyledi.

"İÇİMDEN KÖTÜ ŞEYLER SÖYLÜYORUM"

Hayvanseverliğiyle bilinen oyuncu, Bülent Ersoy’un 55 tilkiyle yapıldığı iddia edilen 450 bin TL’lik kürküyle ilgili, “Ben kürk giyemiyorum. Elimi bile sürmüyorum. Mağazanın önünden geçerken içimden kötü şeyler söylüyorum” açıklamasını yaptı.

Bade İşçil, kadınlara ve hayvanlara karşı suç işleyenlerin cezayla birlikte eğitilerek, tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.