Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül’ün fotoğrafını beğendi

Evliliğin kenarından dönen Bade İşçil ile Mahsun Kırmızıgül, uzun yıllar sonra ilk kez yeniden gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Bade İşçil ile Mahsun Kırmızıgül, bir döneme beraberlikleri ile damga vurmuştu. Henüz lisedeyken Kırmızıgül ile yaşadığı aşkla adını duyduğumuz İşçil'den, beklenmedik bir hamle geldi.

"İLK ERKEK MAHSUN"

Ünlü şarkıcıyla yedi yıl aşk yaşayan ve “Mahsun hayatıma giren ilk erkekti.” diyen Bade İşçil, eski aşkının fotoğrafını beğendi.

BEĞENİ GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

İşçil, yeni albümü için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Kırmızıgül’ün fotoğrafını beğeni attı. Beğeniyi yanlışlıkla yapan güzel yıldız, bir süre sonra paylaşımını geri çekti.

"LAHMACUNU BIRAKTIM"

Başarılı oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda 7 yıllık ilişkisinin bitmesiyle ilgili şunları söylemişti:

“Artık lahmacun yemiyorum. Çok bir şey değişmedi açıkçası. Ben Batılı bir kızdım ve özüme döndüm.”







