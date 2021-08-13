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    Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım

    Eski eşi ve oğlu Azur'la çıktığı tatilden dönen Bade İşçil, Nişantaşı'nda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 07:43
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    Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım

    Beş yıl önce boşandığı Malkoç Süalp’le, tatilde görüntülenen oyuncu Bade İşçil, İstanbul’a döndü.

    "ÇOCUĞUM ONUN GENLERİNİ TAŞIYOR"

    Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, çocukları Azur için eski eşiyle görüştüklerini söyleyip, “Ne olursa olsun çocuğumun babası, onun genini, soyadını taşıyor. Zaten o adamı sevmesem çocuk yapmazdım” dedi.

    "TATİL BURUK GEÇTİ"

    Kitapçı çıkışı objektife yansıyan İşçil, yangınlar nedeniyle tatilinin buruk geçtiğini anlattı:

    “Azur’a çaktırmamaya çalıştım. Doğayı çok seven biri olarak içim parçalandı. Zaman alacaktır iyileşmesi ama o alanlara sahip çıkmamız lazım. Küresel ısınma var, bu korkuları yaşayacağız.”

    Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım #1

    Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım #2

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