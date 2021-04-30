Bade İşçil: Para kazanmayı özledim

Teklif beklediğini söyleyen Bade İşçil, oyunculuğu özlediğini söyledi.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Bade İşçil, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş için geldiğini söyleyen Bade İşçil, koronavirüs pandemisi döneminde mümkün oldukça dışarı çıkmadığını söyledi.

"İŞİMİZİ ÖZLEDİK"

Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen oyuncunun, "İşimizi özledik, özgür olmayı, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum, çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık o kadar açılamadık." sözleri dikkat çekti.