Bade İşçil'in oğlu Azur güldürdü

Güzel oyuncu Bade İşçil, oğlu Azur'la birlikte Bodrum'da görüntülendi.

Oyuncu Bade İşçil, Malkoç Süalp’ten olan oğlu Azur ile Bodrum’da tatil yapıyor. Birkaç haftardır Bodruym'da olan anne-oğul Yalıkavak’taki bir beach’te görüntülendi.

Berabe rkanoya binen ve birlikte güzel vakit geçiren anne-oğul gazetecilerin görüntü aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"ANNEMİ ÇEKMESENE"

İşçil objektife el sallarken, Azur’un “Çekmeyin ya bizi. Annemi çekmesene” demesi güldürdü. İşçil de oğlunu “Öyle yapma, ayıp” diyerek uyardı.