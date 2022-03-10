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    Bahar Candan: Ayçiçek yağı 1000 TL olsun

    Moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, ayçiçek yağının fiyatını az buldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 12:44
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    Bahar Candan: Ayçiçek yağı 1000 TL olsun

    Sosyal medyada yayınladığı iddialı pozlarla gündeme gelen Bahar Candan, şu sıralar Al Sana Haber programında yorumculuk yapıyor.

    Her hareketi olay olan Candan, programda ayçiçek yağıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Canlı yayın sırasında kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü.

    "YAĞLA AYAKLARIMI YIKARIM"

    Bahar Candan bununla da kalmadı yağ fiyatının daha yüksek olması gerektiğini dile getirdi. Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum.

    "1000 TL OLSUN"

    200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” dedi.

    Bahar Candan: Ayçiçek yağı 1000 TL olsun #1

     

    Bahar Candan: Ayçiçek yağı 1000 TL olsun #2


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