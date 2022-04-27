Bahar Candan: Benim travmam Lidyalıların parayı bulması

'Artık insanlar paraya ruhlarını satmaya başladı" diyen Bahar Candan, travmasının Lidyalıların parayı bulması olduğunu açıkladı.

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, hakkında bilinmeyenleri anlattı. konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan Candan, hayatının dönüm noktalarını ve travmalarını dile getirdi.

"İnsanlar ruhlarını satıyor"

Bahar Candan, travmalarıyla ilgili soru üzerine, "Benim travmam Lidyalıların parayı bulması. Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Çok vericiyim"

Hiç arkadaşı olmadığını açıklayan Candan, "Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim.

"Benim sayemde para kazanıyorlar"

Ben çok vericiyim. Arkadaşlarıma hep veriyorum ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Ben arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında, 'Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın' diyorlar ve benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle." dedi.