Bahar Candan, kendine maaşlı arkadaş tutacak

'İşte Benim Stilim' ile ünlenen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, gündeme yine bomba gibi bir açıklamayla geldi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Candan, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerine seslendi.

"ÇOK YALNIZIM"

Yalnızlığından dem vuran fenomen isim, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

YENİ DUDAKLAR

Bahar Candan, değişimiyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.