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    Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gitmesi için arkadaş arıyor

    Instagram hesabından Dubai tatili için gelebilecek olanlara dair kriterlerini yayınlayan Bahar Candan, bulacağı kişiye günlük 300 dolar (5 bin TL) vereceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:38
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    Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gitmesi için arkadaş arıyor

    “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak “Al Sana Haber” programında yorumculuk yapan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Candan’ın bu kez pozları değil verdiği ilan, magazin gündemine düştü.

    Dubai’ye gidecek arkadaş arıyor

    Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

    Kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladığını duyuran Candan, Instagram hesabından kriterlerini de sıraladı.

    Bahar Candan, kendisiyle Dubai ye gitmesi için arkadaş arıyor #1

    Kriterler

    Candan “Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun.” diye yazdı.

    Bahar Candan'ın günlük 5 bin TL'lik arkadaşlık ilanına kimlerin başvuracağı ise merak konusu oldu.

    Bahar Candan, kendisiyle Dubai ye gitmesi için arkadaş arıyor #2

    Geçen yıl da arıyordu

    Ünlü fenomen, geçtiğimiz yıl da sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş aradığını açıklamıştı.

    Bahar Candan, kendisiyle Dubai ye gitmesi için arkadaş arıyor #3

    Bahar Candan, kendisiyle Dubai ye gitmesi için arkadaş arıyor #4


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