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- Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaştı
Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaştı
Moda programıyla ünlenen Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 10:34
- Güncelleme : 22.09.2021 - 10:48
İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendini unuturmamayı başarıyor.
Yaptığı absürt paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan, yarışma sonrası da Photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.
SARIGÜL DE FOTOĞRAFTA
Sosyal medya fenomeni, son olarak Okan Bayülgen'e konuk oldu. Gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül'le ve Bayülgen ile poz veren Candan, fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
BALMUMU SANDILAR
Bahar Candan'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı takipçileri, fotoğrafı balmumu sandıklarını söyledi.