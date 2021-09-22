Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaştı

Moda programıyla ünlenen Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendini unuturmamayı başarıyor.

Yaptığı absürt paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan, yarışma sonrası da Photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

SARIGÜL DE FOTOĞRAFTA

Sosyal medya fenomeni, son olarak Okan Bayülgen'e konuk oldu. Gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül'le ve Bayülgen ile poz veren Candan, fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

BALMUMU SANDILAR

Bahar Candan'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı takipçileri, fotoğrafı balmumu sandıklarını söyledi.