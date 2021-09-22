Euro
10.1417
0.24%
Dolar
8.642
0.17%
Altın
493.06
0.17%
Borsa
1.394
0.58%
Bitcoin
366.670
-2.48%
EXEN Coin
22.82
1.33%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaştı

    Moda programıyla ünlenen Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaştı

    İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendini unuturmamayı başarıyor.

    Yaptığı absürt paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan, yarışma sonrası da Photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

    SARIGÜL DE FOTOĞRAFTA

    Sosyal medya fenomeni, son olarak Okan Bayülgen'e konuk oldu. Gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül'le ve Bayülgen ile poz veren Candan, fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

    BALMUMU SANDILAR

    Bahar Candan'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı takipçileri, fotoğrafı balmumu sandıklarını söyledi.

    Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül le fotoğraf paylaştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir