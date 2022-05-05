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    Bahar Öztan 4'üncü kez kansere yakalandı

    "Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli" olarak bilinen ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın rahatsızlığı nüksetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:59
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    Bahar Öztan 4'üncü kez kansere yakalandı

    Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi.

    Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

    Otel işletiyordu

    Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

    Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.

    Bahar Öztan 4 üncü kez kansere yakalandı #1


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