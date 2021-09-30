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Bahar Şahin, Trabzonlu oldu
Futbolcu aşkı Dorukhan Toköz ile barışan Bahar Şahin, sevgilisinin yanından ayrılmıyor.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 11:30
- Güncelleme : 30.09.2021 - 11:36
Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Bahar Şahin, futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz için artık Trabzonlu oldu.
Bulduğu her fırsatta soluğu Dorukhan'ın yanında alan Şahin, aşkının arkadaşlarıyla da tanıştı.
TRABZON'U GEZİYOR
Güzel oyuncu, Dorukhan'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'la sıkı dost oldu. Bahar Şahin, aşkı ve takım arkadaşlarıyla Trabzon'u geziyor.