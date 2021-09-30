Bahar Şahin, Trabzonlu oldu

Bahar Şahin, Trabzonlu oldu

Futbolcu aşkı Dorukhan Toköz ile barışan Bahar Şahin, sevgilisinin yanından ayrılmıyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Bahar Şahin, futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz için artık Trabzonlu oldu.

Bulduğu her fırsatta soluğu Dorukhan'ın yanında alan Şahin, aşkının arkadaşlarıyla da tanıştı.

TRABZON'U GEZİYOR

Güzel oyuncu, Dorukhan'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'la sıkı dost oldu. Bahar Şahin, aşkı ve takım arkadaşlarıyla Trabzon'u geziyor.