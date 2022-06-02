Bahar Şahin'in yeni sevgilisi

Ünlü futbolcu Dorukhan Toköz ile ayrılan Bahar Şahin yeni aşka yelken açtı.

Ekranların aranan yüzlerinden Bahar Şahin, futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

"Erkeklerin eskort sevdası"

Güzel oyuncu, 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etmişti.

İlişkisi biten oyuncu yeni aşka yelken açtı. Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

Teşekkür etti

Habertürk'te yer alan habere göre, Şahin, muhabirlerin, "Hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Sizi el ele gördük çıkarken. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin." demekle yetindi.

Oktay Çubuk, şimdilerde Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'da 'Kadircan' karakterine hayat veriyor.