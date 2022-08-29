Balıkesir'de Hadise ile 25 bin kişi coştu

Balıkesir'de Hadise ile 25 bin kişi coştu

Burhaniye'de 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde konser veren Hadise'nin, izleyici rekoru kırdığı konserini 25 bin kişi izledi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler, Hadise ile devam etti.

Festival dahilinde Burhaniye’ye gelen Hadise, Taylıeli Amfi Tiyatroda gerçekleştirdiği konserle rekor kırdı.

25 bin kişi izledi

İHA'nın haberine göre; ünlü sanatçının konserini 25 bin kişi canlı izledi.

Görsel şölen sundu

Körfez'in birçok yerinden Burhaniye’ye akın eden müzikseverlere unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, sahne performansıyla katılımcılara görsel şölen sundu.

Balıkesir'de Hadise ile 25 bin kişi coştu VİDEO







