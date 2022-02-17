'Bali'ye götürmek için kredi çektim' demişti! Dila Tarkan'ın eski aşkı ÇGHB'nin yıldız ismi çıktı

Eser Yenenler ile yaşadığı aşkla tanınan sosyetik güzel Dila Tarkan, aradığı aşkı buldu. Tarkan, sevgilisi Dağhan Doğruer ile evleniyor.

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaş olan sosyetik isim ve influencer Dila Tarkan, gelin oluyor.

Dağhan Doğruer yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dila Tarkan'a Miami'de evlenme teklifi etti.

Sevgilisinin teklifine 'Evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilara Tarkan, bir dönem Eser Yenenler ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yerini almıştı.

ESER YENENLER DİLA TARKAN AŞKI

Şimdilerde Berfu Yenenler ile mutlu bir evliliği olan 2 çocuk babası Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı.

Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.

Eser Yenenler’in adını vermeden bahsettiği kişi altı ay aşk yaşadığı sosyetik güzel Dila Tarkan’dı.