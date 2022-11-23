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    Banu Alkan: Ben kraliçeyim

    Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Banu Alkan, güzelliğinin sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:48
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    Banu Alkan: Ben kraliçeyim

    Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlilik hazırlığı yapan 64 yaşındaki Banu Alkan, önceki gün bir güzellik merkezindeki bakım ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti.

    Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan 'Afrodit' lakaplı şarkıcı ve oyuncu, "Asla yaşlanmıyorum." sözleriyle dikkat çekti.

    "Hala çok güzelim"

    "Ben bir kraliçeyim, asla yaşlanmıyorum." ifadelerini kullanan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Güzellik deyince akla Banu Alkan'ın vücudu gelir. Ben yıllarca hijyenik bir şekilde kendime baktım, o yüzden hala çok güzelim."

    Banu Alkan: Ben kraliçeyim #1

    Banu Alkan: Ben kraliçeyim #2


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