Banu Alkan, gençlik fotoğrafını paylaştı

Banu Alkan, gençlik yıllarından bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Türk sinemasının Afrodit’i 63 yaşındaki oyuncu Banu Alkan, sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlar yapıyor.

Banu Alkan son paylaşımında, kendisiyle özdeşleşen 1987 yapımı 'Afrodit' filminden kareler yayınladı. Beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İŞTE ALKAN'A GELENE YORUMLARDAN BAZILARI

Fit görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi onlarca yorumlar geldi.