Banu Alkan, sevgilisi hakkındaki iddiaları yalanladı

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin aslında iş adamı değil dolandırıcı olduğu iddiasına tepki gösteren Banu Alkan, “Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından biri” dedi.

Banu Alkan, geçtiğimiz gece Kuruçeşme’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Bir süredir beraber olduğu, kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız’dan aldığı evlenme teklifini kabul eden Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili ortaya atılan ‘dolandırıcı’ iddialarına yanıt verdi.

“Banu Hanım’ı oyuna getiriyor”

Onur Akay’ın “Kemal Yıldız, Hollanda’da engelli parası alarak geçinen bir işsiz. Çocuğunun künyesine kadar çalan bir zavallı. Banu Hanım’ı oyuna getiriyor.” sözleri hatırlatılan Alkan, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdi.

64 yaşındaki oyuncu, “Gerekli yerlere başvuru yaptık.” dedi.

“Dünyanın en zenginlerinden”

Sevgilisinin mal varlığı hakkında da dikkat çeken bir yorum yapan Alkan, “Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından biri.” diye konuştu.