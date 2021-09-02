Banu Alkan'dan Ajda Pekkan'a: Taklit ediyorsun beni

Yeşilçam’ın 'Afrodit'i Banu Alkan, 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme gelmişti.

"KYLİE BENİ TAKLİT EDİYOR"

24 yaşındaki bir çocuk annesi Jenner'ın kendini taklit ettiğini iddia eden Alkan, kendi gençlik fotoğraflarıyla Kylie'nin karelerini yayınlayıp; “Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

"KEZBAN"

Ardından Kylie Jenner ve kendisinin mayokinili pozlarını paylaşan Alkan, “Kıskanç Kezban, Düş yakamdan. Saçlarımın uzunluğuna kadar taklit etmişsin yuh” demişti.

"AJDA DA TALİT EDİYOR"

Tüm bu yaşananlardan aylar sonra 63 yaşındaki Banu Alkan, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alan Ajda Pekkan'a göndermede bulundu.

75 yaşındaki Süperstar'ın sahnede çekilen bir karesini Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" yazdı. Yayınladığı bir sonraki fotoğrafa kendi fotoğrafını koyan Banu Alkan, "İşte taklit edilen fotoğrafım" ifadelerini kullandı.

Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'ın Banu Alkan'ın taklit iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.