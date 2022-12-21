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    Banu Alkan'dan bebek müjdesi

    Kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:08
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    Banu Alkan'dan bebek müjdesi

    64 yaşındaki Afrodit lakaplı şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

    Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan, yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

    "Yeni bir Afrodit doğabilir"

    Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, haziranda. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

    Daha önce hiç resmi evlilik yapmayan ve çocuk sahibi olmayan Banu Alkan, Kemal Yıldız'la bu yaz Fransa Konsolosluğu’nda dünyaevine girecek.

    Banu Alkan dan bebek müjdesi #1

    Banu Alkan dan bebek müjdesi #2

    Banu Alkan dan bebek müjdesi #3

    Banu Alkan dan bebek müjdesi #4


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