Banu Alkan'dan Cüneyt Arkın paylaşımı

Cüneyt Arkın'la öpüşmesini unutamayan Banu Alkan, eski filmlerinden bir sahne yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde kalan Banu Alkan, son olarak Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldıkları filme ait bir görüntü paylaştı.

Banu Alkan’ın bu paylaşımı geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaptığı Cüneyt Arkın itirafını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen, 'Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?' sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.

"ÇOK YAKIŞIKLI"

Banu Alkan, “Oldu tabii. Cüneyt Arkın'la. Çok yakışıklı bir adam. 30'lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda.

Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan.” yanıtı ile hafızalara kazınan Afrodit Banu Alkan Instagram paylaşımı ile adından söz ettirdi.

63 yaşındaki Banu Alkan'ın, 'Cüneyt Arkın - Banu Alkan muhteşem filmimden sahneler' notuyla paylaştığı videoya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.