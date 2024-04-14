Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya yorumu: Karizmayı bozuyor Oyuncu Serenay Sarıkaya, birkaç gün önce New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katılmıştı. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan yorum geldi.

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Serenay Sarıkaya, hem oyunculuk performası hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sarıkaya, birkaç gün önce GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katıldı.

Adı şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılan Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçları dikkat çekti.

Banu Alkan'dan yorum

Tarzı sosyal medyada gündem olan Sarıkaya'ya bir yorum da Banu Alkan'dan geldi.

"Karizmayı bozuyor"

Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın daha önce çektirdiği bu fotoğrafı "Göğüsler silikon olmasaydı keşke... Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki" notuyla paylaştı.

Sayısız rolde yer aldı

Serenay Sarıkaya yurt içi ve yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu.

Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı.