Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Türkiye'nin 'Afrodit'i Banu Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

Şu sıralar kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşayan 64 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Banu Alkan hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

Ses Banu Alkan ait değil

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.

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Raporun ardından bu kez müşteki Nicelo Peachey’in ses kaydı alınarak şarkı yeniden bilirkişiye gönderildi. Gelen ikinci raporda da şarkının nakarat kısmındaki sesin Nicelo Peachey’e ait olduğu tespit edildi.

'Manevi veya mali haklara tecavüz"

Alınan raporların ardından Banu Alkan hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede Banu Alkan’ın ikamet adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu, polis tarafından ifadesinin alınması için arandığı ancak kendisinin ifade vermek için gelmediği belirtildi.