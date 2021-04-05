Banu Alkan'ın acı günü

Banu Alkan'ın, uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan hayatını kaybetti.

Afrodit lakabıyla tanınan Banu Alkan, dün aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Ablası Fehime Alkan'ın dün sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini öğrenen sanatçı, apar topar Altınoluk'a giderek ablasına olan son görevini yerine getirdi

"ACIMIZ BÜYÜK"

Instagram'dan ablasının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Canım ablam, değerlim, efsanem, ışığım, ablamı kaybettim. Sevenlerimden dua bekliyorum. Acımız çok büyük ve derin..." diye yazdı.

Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi.