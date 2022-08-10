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    Banu Ilıcalı annesiyle poz verdi

    Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve kızı Begüm ile poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 07:26
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    Banu Ilıcalı annesiyle poz verdi

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yapmış bu evlilikten de Banu Ilıcalı dünyaya gelmişti.

    Bir süre önce ilk bebeğini kucağına alan Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve babası Acun Ilıcalı'ya torun sevgisi yaşatmıştı.

    Gözlerden uzak yaşamayı seven Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.

    Görenler şaşırdı

    Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler şaştı kaldı. Seda Başbuğ ve kızının pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumları yağdı.

    Banu Ilıcalı annesiyle poz verdi #1

    Banu Ilıcalı annesiyle poz verdi #2


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