Banu Ilıcalı, aşkını haykırdı

Banu Ilıcalı eşi Efe Ceyhun’un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Efe Ceyhun ile mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"EN İYİ ARKADAŞIM"

Kızı Begüm ve eşi ile verdikleri bir kareyi paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım..." ifadelerini kullandı.