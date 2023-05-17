Banu Zorlu Türk erkeğini beğenmiyor Şarkıcı ve yapımcı Banu Zorlu, geçtiğimiz gün Beylikdüzü'ndeki bir mekanın açılışında sahne aldı.

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Şarkıcı ve yapımcı Banu Zorlu, geçtiğimiz gün bir mekanın açılışında sahneye çıktı. 43 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerle bir araya gelerek hem kariyerine hem özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

“Pandemi bizi ayırdı"

Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı, pandemi döneminde ayrıldığı İtalyan sevgilisi hatırlatınca; “Pandemi bizi ayırdı, kısmet değilmiş; olmadı. Ben dünya vatandaşıyım. Hani diyorlar ya, 'Niye Türk erkeği değil?' diye; benim öyle bir seçimim yok. Yurt dışında çok vakit geçirdiğim için yabancı erkek denk geliyor herhalde.” açıklamasında bulundu.

"Yalansız dolansızlar"

Gazeteciler, bunun üzerine Banu Zorlu'ya Türk erkeklerinin İtalyan erkeklere benzemesi konusundaki yorumlarını sorunca; tartışma yaratacak ifadeler kullanan ünlü isim şöyle konuştu: "Ortak yanları çok kıskanç olmaları. Ama onlar daha romantik, Türk erkeği çok romantik değil; ben öyle düşünüyorum. Yalansız dolansızlar."