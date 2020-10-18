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    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu

    Ünlü model Barbara Palvin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Palvin'in fotoğrafını binlerce kişi beğendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 04:06
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    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu

    Ünlülerin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Bu sefer de dünyaca ünlü model Barbara Palvin, İnstagram hesabından paylaşımda bulundu.

    "SON BİRKAÇ AYDIR GÜNLÜK KIYAFETİM BU"

    Palvin yaptığı paylaşımda iç çamaşırıyla poz verip, “Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu.” açıklamasını yaptı.

    Koronavirüs karantina dönemine atıfta bulunan Palvin'in gönderisine binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu #1

    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu #2

    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu #3

    Barbara Palvin: Son birkaç aydır günlük kıyafetim bu #4

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