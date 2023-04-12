Barbie Deniz Seki Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 'Barbie' paylaşımı ile hayran bıraktı.

ensonhaber.com

Yaşadığı kötü zamanlarından ardından büyük bir değişim yaşayan Deniz Seki, kilo vermiş yüzüne de birkaç operasyon yaptırmıştı.

Adeta küllerinden yeniden doğan Deniz Seki, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman photoshop ve filtre haberleriyle gündeme gelen Deniz Seki son olarak 'Barbie' akımına uydu.

52 yaşındaki Deniz Seki gençlik yıllarından karesi ile katıldığı Barbie akımı ile sosyal medyayı salladı.

"Barbie olalım"

Seki, yorum ve beğeni yağan paylaşımına "Bir Barbie de biz olalım ama değil mi?" yazdı.