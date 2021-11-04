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    Barış Akarsu'nun annesi yaşamını yitirdi

    14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 20:09
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    Barış Akarsu'nun annesi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Haziran 2007 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya, bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

    TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

    "HATİCE ANNEMİZ YARIN BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK"

    Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim ‘Hatice annemizdi’ onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu’nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.

    Barış Akarsu nun annesi yaşamını yitirdi #1

    Barış Akarsu nun annesi yaşamını yitirdi #2

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