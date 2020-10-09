Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında?

Bugün yeni yaşına basan ünlü oyuncu Barış Arduç kimdir? Kaç yaşındadır?

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.





İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

BARIŞ ARDUÇ KAÇ DOĞUMLU?

Barış Arduç 9 Ekim 1987 yılında doğmuştur. Bugün doğum günü olan oyuncu 33 yaşına basmıştır.

BARIŞ ARDUÇ EVLİ Mİ?

Yaklaşık altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir’de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı “canımın içi” anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat’ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha’da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Sonrasında ise Görümce isimli filmle adından söz ettirmeyi başardı.

Son olarak ise 31 Ocak 2020 tarihinde kendi yazıp yönettiği ve oynadığı Eltilerin Savaşı filmi vizyona girdi.